Слуцкий и Бут открыли отделение ЛДПР в ЛНР

Фото: ldpr.ru

Виктор Бут и Леонид Слуцкий

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и недавно вступивший в партию освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут открыли отделение партии в Луганске. Координатором партии в ЛНР стал депутат народного совета республики Максим Уваров, сообщает РИА Новости

На учредительное собрание кроме Слуцкого и Бута приехали депутаты Госдумы и сенаторы, члены партии из Крыма, Донецка и Ростова.

Уже в день выезда нам дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие. Но это не могло отменить наш визит в Луганск, потому что точка невозврата пройдена. Донбасс и Россия — вместе навсегда! Мы будем приезжать сюда в любой обстановке, — сказал Слуцкий на церемонии открытия.

Глава ЛДПР пообещал оказать региону помощь с ремонтом одной из наиболее пострадавших школ и выделить несколько автобусов. Слуцкий пообещал, что все обязательно будет «отстроено и восстановлено». А задача партии состоит в помощи людям.

Нам важно нащупать те болевые точки, от решения которых людям хотя бы чуть-чуть станет легче уже сейчас. Слава богу, все наши волонтеры живы, но отработали в очень тяжелых условиях, в том числе и в районах, где велись боевые действия, — добавил партийный лидер.

Виктор Бут сообщил, что был рад побывать в Луганске впервые в жизни. Он выразил уверенность, что уже в скором времени на Донбассе наступит мирная жизнь, а люди заживут без опаски за свое будущее.

Донбасс — это уголь, Донбасс — это сталь, Донбасс — это люди, смотрящие в даль, — продекламировал Бут.

Ранее сообщалось, что отсидевший в американской тюрьме почти 15 лет Виктор Бут стал членом ЛДПР. Глава партии Леонид Слуцкий вручил Буту партбилет на слете, посвященном 33-летию партии. Он назвал Бута сильным и мужественным человеком и подчеркнул, что ЛДПР всегда защищала права соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию за рубежом.