Виктор Бут стал членом партии ЛДПР

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Виктор Бут и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Виктору Буту партбилет на слёте, посвящённом 33-летию партии, сообщив об этом в своем Telegram-канале. Он поздравил Бута со вступлением в партию, которую назвал партией патриотов.

Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды! — написал Слуцкий.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке. Ордер на его арест выдал местный суд по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Штаты относят к числу террористических организаций. Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн. Штаты обвиняли россиянина в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма. Сам Бут все обвинения отвергал. 8 декабря Бута обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.