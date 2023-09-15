Слова премьера Румынии о победе России сочли пророческими Депутат ГД Чепа назвал пророческими слова премьера Румынии о победе России

Фото: МО РФ

Попытки Запада оказать на Россию давление экономическими или военными инструментами потерпели крах, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, на этом фоне вполне обоснованно слышать в Европе заявления о победе России. Так парламентарий прокомментировал высказывания премьер-министра Румынии Марчела Чолаку. Тот утверждал, что ЕС должен продумать шаги на случай успеха СВО.

Попытки разрушить экономику России потерпели крах, так же, как и попытки НАТО организовать конфликт таким образом, чтобы склонить Россию к их условиям. Затягивание конфликта отражается на бюджете их же стран, что может привести и к краху европейской экономики. Заявление премьер-министра Румынии — это пример, что все больше людей, политиков задумываются о том, что будет дальше, после окончания СВО. Они задумаются о победе России, а такой итог очевиден, он пророческий, — сказал депутат.

Чепа отметил, что в странах ЕС хотят скорейшего прекращения боевых действий на Украине, ведь после этого им предстоит много работать над нормализацией отношений с Россией. Европейские правительства понимают, что реализовать свой изначальный план Запад уже не в состоянии, заключил депутат.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что Западу необходимо исключить возможность прекращения боевых действий на Украине по сценарию российской стороны. По его мнению, если Москва добьется сделки на своих условиях, это станет поражением для западных элит.