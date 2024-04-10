Слова феминистки о смерти Татарского стали поводом для уголовного дела На феминистку Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма

В отношении автора Telegram-канала, феминистки и журналистки Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело, о чем она сообщила в своем блоге. Telegram-канал Astra утверждает, что дело заведено по статье об оправдании терроризма из-за поста, в котором Маршенкулова отказалась сочувствовать смерти военкора Владлена Татарского.

Утро начинается не с кофе, да, а с уголовки ни за что. Я на связи с адвокатами, они пока дела не видели. <...> Это абсолютный сюр и беспредел, — написала Маршенкулова.

Журналистка связывает свое преследование с антивоенной позицией. Ранее она не стала выражать соболезнования в связи с гибелью Татарского и назвала его «людоедом».

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск писательницу и феминистку Дарью Серенко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В базе ведомства указано, что женщину ищут по уголовной статье, но по какой именно — не указано. Девушка после начала специальной военной операции стала соосновательницей движения «Феминистское антивоенное сопротивление» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Она осуществляла сбор средств в поддержку Украины. Сейчас активистка проживает за границей.