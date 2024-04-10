МВД России объявило в розыск российскую писательницу МВД России объявило в розыск писательницу Серенко по уголовной статье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск писательницу и феминистку Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом), следует из базы ведомства. Там указывается, что женщину ищут по уголовной статье, но по какой именно — не указано.

Серенко Дарья Андреевна. 23.01.1993. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе розыска.

Девушка после начала специальной военной операции стала соосновательницей движения «Феминистское антивоенное сопротивление» (признано в РФ иноагентом). Она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала продвижению лиц, которые участвовали в протестных движениях и другое. При этом Серенко проживает за границей.

Ранее журналиста Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России, также объявили розыск. Уточняется, что правоохранители ищут его по статье.

Кроме того, стало известно, что Московский городской суд оставил в силе заочный арест актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Артист пытался оспорить это решение и подал апелляцию, однако суд не нашел оснований для удовлетворения прошения. Сам актер сейчас находится в США.