https://static.news.ru/photo/179e4bf2-2159-11ea-a66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foitlova Klara/Global Look Press

Большая часть сливочного масла в России оказалась подделкой. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль», которые исследовали 36 брендов российского производителя масла. По итогам проверки 27 из них признали фальсификатом.

В тесте участвовало масло 72,5 и 82,5 процента жирности, закупленное в торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эксперты рекомендовали к покупке масло только девяти брендов: «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», Burenka-club, «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня».

Репутацию недобросовестного производителя заслужили компании «Лав-продукт», «Сыробогатов» и «Брест-Литовск». Жирнокислотный состав этих образцов оказался не характерен для молочного жира. У марок «Вологодское удолье», «Залесский фермер», «Масло из России», «Баба Валя» заявленная на упаковке доля жирности не совпала с реальной.

По итогам проверки 23 образца попали в чёрный список Росконтроля.

Ранее эксперты назвали самые безопасные шпроты. Они проверили пять наиболее популярных в России брендов: «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA латвийского производства. Все образцы, несмотря на небольшие замечания, успешно прошли проверку, писал NEWS.ru.