https://static.news.ru/photo/3924de46-1fdb-11ea-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Россиянам рассказали о самых лучших марках шпрот. Соответствующее исследование провели эксперты Росконтроля. Они проверили пять наиболее популярных в России брендов: «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA латвийского производства.

Все образцы, несмотря на небольшие замечания, успешно прошли проверку. Шпроты в масле брендов «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт», KAIJA могут быть рекомендованы к покупке, — говорится на сайте организации.

Все проверенные образцы шпрот соответствовали требованиям безопасности. Токсичные элементы в них не выявлены. Замечание вызвала лишь марка «5 морей», где выявлено сравнительно высокое содержание бенз(а)пирена (канцерогенного вещества, источником которого является коптильный дым), но оно не превышает максимально допустимого уровня. Все проверенные образцы удовлетворили экспертов по органолептическим показателям.

Самые дорогие шпроты — латвийские KAIJA, они стоят порядка 135 рублей за банку. Самыми бюджетными были признаны шпроты Gold Fish — 91,75 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Росконтроля протестировали в лаборатории качество пяти известных марок крабовых палочек: «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор», «Русское море». По результатам экспертизы обнаружилось, что несколько производителей заменили рыбный фарш сурими крахмалом.