Следствие попросило арестовать готовившего теракт в Московском регионе

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Следствие просит произвести арест уроженца Центральной Азии, который был задержан за подготовку теракта в здании органа власти в Московском регионе. Об этом сообщил представитель Басманного суда Москвы.

В суд поступили материалы дела в отношении Абдужаборова Д. Н. об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - цитирует представителя суда ТАСС.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ в четверг 22 октября. Уроженец Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения планировал взорвать бомбу в одном из учреждении власти. Представители правоохранительных органов уверены, что боевики международных террористических организаций давали ему указания. После теракта, по данным спецслужбы, он хотел уехать воевать на Ближний Восток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате теракта погиб муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни. Инцидент произошёл в пригороде сирийской столицы Кудсия. Муфтий погиб в результате взрыва бомбы, подложенной в его автомобиль.