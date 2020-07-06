Следователь отменил встречу по поводу ознакомления с делом Ефремова

https://static.news.ru/photo/e38ca2dc-bfc8-11ea-905e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/GlobalLookPress

Следователь отменил назначенную на 7 июля 2020 года встречу с адвокатами по поводу ознакомления с делом о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Будет так называемая 216 статья, это когда потерпевший с представителем должны знакомиться с материалами дела, это должно было начаться во вторник 7 июля, но по каким-то причинам следователь отменил эту встречу, я думаю, что в ближайшее время мы будем знакомиться с делом, — привели слова адвоката Александра Добровинского, который представляет семью погибшего в аварии Сергея Захарова, в РИА Новости.

Юрист отметил, что брат Сергея Захарова погиб при похожих обстоятельствах в 1998 году. Тогда виновник аварии избежал наказания. Он добавил, что семья не хочет, чтобы подобное повторилось. Об этом члены семьи заявляли неоднократно в программах на телевидении.

Как писал NEWS.ru ранее, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулём своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водителем которой был курьер Сергей Захаров. От полученных травм водитель фургона скончался в больнице.

Как стало известно, в момент аварии актёр Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Следователь отправил артиста под домашний арест. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Однако адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности Михаила Ефремова.