Эти жареные пирожки с творогом — идеальный вариант для сладкоежек! Хрустящая корочка снаружи и тающая начинка внутри покорят и взрослых, и детей. По этому рецепту тесто получается пышным, а начинка — нежной и сладкой.
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 250 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соды;
- щепотка соли;
- растительное масло для жарки.
Для начинки:
- 400 г творога;
- 3 ст. л. сахара;
- 1 яйцо;
- ванилин по вкусу.
Способ приготовления:
- Тесто: смешайте кефир с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку и соду, замесите мягкое тесто.
- Начинка: разомните творог с сахаром, яйцом и ванилином до однородности.
- Лепка: раскатайте тесто, вырежьте кружки, положите начинку и защипните края.
- Жарка: обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Подавайте эти сладкие пирожки теплыми — пальчики оближешь!
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