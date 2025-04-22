Эти жареные пирожки с творогом — идеальный вариант для сладкоежек! Хрустящая корочка снаружи и тающая начинка внутри покорят и взрослых, и детей. По этому рецепту тесто получается пышным, а начинка — нежной и сладкой.

Ингредиенты:

  • 500 г муки;
  • 250 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. соды;
  • щепотка соли;
  • растительное масло для жарки.

Для начинки:

  • 400 г творога;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 яйцо;
  • ванилин по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тесто: смешайте кефир с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку и соду, замесите мягкое тесто.
  2. Начинка: разомните творог с сахаром, яйцом и ванилином до однородности.
  3. Лепка: раскатайте тесто, вырежьте кружки, положите начинку и защипните края.
  4. Жарка: обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте эти сладкие пирожки теплыми — пальчики оближешь!

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