Скрипку Страдивари нашли в Тульской области

https://static.news.ru/photo/d0de8f8c-f11f-11ea-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public Domain

Доктор философских наук из Москвы Юрий Курносов нашёл скрипку, созданную в мастерской Антонио Страдивари (1644-1733), в квартире своей умершей тёти в Тульской области.

Мужчина обнаружил музыкальный инструмент с клеймом знаменитого мастера, когда делал уборку. На скрипке нет струн и отсутствует один колок. Курносов намерен отдать её мастеру для оценки и реставрации.

По его словам, скрипка была сделана предположительно в конце XVII века. Ранее она принадлежала дяде Курносова, который скончался 10 лет назад. Тот писал об инструменте в Большой театр с просьбой об оценке. Там ответили, что подобных скрипок в мире насчитывается 20-30, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании солист Королевского филармонического оркестра и концертного оркестра Стивен Моррис забыл в поезде скрипку начала XVIII века. Инструмент стоимостью больше $320 тысяч ему через неделю вернул мужчина, назвавшийся Джином. Полиция не стала выдвигать против него никаких обвинений.