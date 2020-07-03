СКР запросил разрешение на уголовное преследование трёх экс-судей

https://static.news.ru/photo/1625597e-bde3-11ea-9c97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СКР намерен возбудить уголовные дела в отношении трёх бывших судей. Глава ведомства Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) за разрешением.

Речь идёт о челябинском судье в отставке Сергее Югове, экс-мировом судье Рязанской области Александре Шкутенко и бывшей судье арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой.

Первый из перечисленных подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, остальные — в мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщает РИА Новости.

В соответствии с законодательством РФ судьи, в том числе и вышедшие в отставку, являются спецсубъектами. Уголовное дело в отношении них может быть возбуждено только главой СКР с разрешения ВККС.

Ранее NEWS.ru писал, что судья из Краснодарского края Елена Хахалева, которую СМИ прозвали «золотой» из-за роскошной свадьбы дочери, стоившей $2 млн, пожаловалась президенту Владимиру Путину на травлю и шантаж. Она попросила главу государства разработать комплекс мер по защите всего судейского сообщества от информационного давления. Сообщения в СМИ о свадьбе, а также о подделке документов и связях с криминалом судья назвала фейками.