СКР возбудил уголовное дело за фейк о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/82d4fba0-831f-11ea-9a8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главк СКР по Москве возбудил уголовное дело по факту распространения недостоверных сведений, связанных с коронавирусом.

По данным следствия, в Интернете появилась информация о том, что якобы в Крылатском районе Москвы по ночам вывозят из обсерватора тела людей, которые умерли от заболевания, вызванного COVID-19. В столичном Департаменте труда и соцзащиты населения эти сведения назвали несоответствующими действительности. Там пояснили, что обсерватор предназначен для оказания услуг здоровым людям, которые вынуждены уйти на самоизоляцию после контактов с заражёнными.

Дело возбуждено по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). В настоящее время устанавливаются лица, причастные к созданию и распространению фейковой информации, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу Свердловской области оштрафовали за фейковый пост в соцсетях о коронавирусе. Сумма взыскания составила 20 тысяч рублей.