Скорость интернет-платформ без российской регистрации предложили ограничить

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Общественная палата предложила ограничивать скорость Интернета для социальных сетей и мессенджеров, которые не зарегистрированы в России и не платят налоги.

Согласно тексту к выступлению директора Лиги безопасного Интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Екатерины Мизулиной, такие интернет-платформы должны быть официально зарегистрированы на территории страны, платить налоги и предоставлять сведения о полученных за рекламу средствах, а также от таргетирования или продвижения.

Они должны назначить официального представителя в России. В случае если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы, — говорится в тексте, подготовленном для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства».

Также Мизулина считает необходимым ввести обязанности для соцсетей по выявлению деструктивного контента. По её мнению, они должны самостоятельно мониторить и блокировать такую информацию, а также реагировать на жалобы пользователей.

Соцсети должны открыть всему миру свои стандарты модерации и показать на примерах, как и почему они блокируют ту или иную информацию. Безусловно, обезличено, — подчёркивается в тексте к выступлению.

Там отмечается, что нужно требовать от компаний чётко указывать, что они запрещают на своих платформах, и предоставлять примеры, как это применяется на практике, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти хотят наказывать пользователей за оскорбления и травлю в Интернете, поскольку там царит некомфортная атмосфера.