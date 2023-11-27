Скончался вице-президент Сбербанка Николай Васев

Фото: sberbank.ru

Николай Васев

Вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Рaзвитие клиентского опыта B2C» Николай Васев умер от сердечного приступа, сообщили в пресс-службе финансовой организации. По ее данным, Васев проработал в Сбербанке более 12 лет и сумел выстроить вертикаль ипотечного продуктового сегмента. Одним из стартапов, над которым он работал, стал «Домклик», ставший лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом.

С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев. По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа, — говорится в сообщении.

На должности руководителя блока «Развитие клиентского опыта В2С» Васев занимался изменением модели бизнеса с ориентацией на клиента, утверждают в пресс-службе. При его руководстве были оптимизированы продуктовые сегменты Сбербанка, программы лояльности, а также улучшен клиентский путь. Коллеги Васева вспоминают его как доброго, веселого и отзывчивого человека, увлеченного своим делом. Руководство банка выразило свои соболезнования родственникам и друзьям умершего.

В начале ноября стало известно о смерти заместителя главы госкорпорации «Роскосмос» Максима Овчинникова. Он являлся самым молодым топ-менеджером в госкорпорации. Отмечается, что до своего назначения он занимал должность замглавы ФАС и выявил более 100 нарушений в контрактах по гособоронзаказу.