Скончался создатель авиации МЧС Рафаиль Закиров

https://static.news.ru/photo/26a552d4-c9d9-11ea-81ac-fa163e074e61_660.jpg Рафаиль Закиров Фото: Юрий Машков/ТАСС

В Москве умер создатель авиации МЧС и заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров. Он ушёл из жизни 18 июля на 72-м году жизни.

В 1995 году возглавил управление авиации МЧС, сформировав с нуля авиационное подразделение ведомства. Под его руководством были разработаны уникальные технологии тушения пожаров с применением самолётов и вертолётов, которые не имеют аналогов мире.

Личный состав ведомства скорбит и выражает соболезнования родным и близким Рафаиля Закирова, — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что МЧС укомплектовано воздушными судами более чем на 95%, но каждое десятое из них не летает. У некоторых из них нет разрешительных документов, другие находятся в стадии затяжного ремонта и не только.