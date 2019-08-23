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В Москве на 62-м году жизни умер Юрий Живов. Он известен своими авторскими переводами фильмов.

Живов скончался в больнице 22 августа. Причиной смерти стало хроническое заболевание. Прощание и похороны пройдут 25 августа, в воскресенье на Хованском кладбище, сообщил РИА Новости его двоюродный брат Андрей.

Среди переведённых им фильмы «Зеленая миля», «Парк Юрского периода», «Челюсти», кинотрилогия о Джейсоне Борне, «Основной инстинкт», «Крокодил Данди», «Джуманджи», «Ромео и Джульетта» и многие другие.

Живов родился 9 мая в 1958 году, учился в Праге, затем в 1975 году стал студентом переводческого факультета Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза, работал в структурах ООН.

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