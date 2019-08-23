https://static.news.ru/photo/1a917b5c-c5a8-11e9-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Кох Фото: Wikimedia

Американский общественный деятель и миллиардер Дэвид Кох скончался на 80-м году жизни.

Член влиятельного клана Кохов занимал пост вице-президента промышленного конгломерата Koch Industries, но в 2018 году покинул его по состоянию здоровья, сообщил телеканал NBC.

По оценкам Bloomberg, состояние бизнесмена превышало 58,7 млрд долларов.

Компания Koch Industries входит в число крупнейших частных компаний США и традиционно содействует республиканцам.

20 августа из жизни ушёл ещё один влиятельный бизнесмен. Один из богатейших людей Дании Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года, писал News.ru.