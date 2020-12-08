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Скончалась телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году

23:02, 08 декабря 2020
Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеграфистка Любовь Нетупская, сообщившая в 1945 году о победе в Великой Отечественной войне, умерла на 101-м году жизни в Гомеле.

Мама ушла тихо, во сне, — цитирует агентство Sputnik Беларусь дочь телеграфистки.

Любовь Нетупская работала в штабе первого Белорусского фронта, принимала участие в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. Она вошла в Берлин в день его взятия и в ночь на 9 мая передала в Москву сообщение о капитуляции нацистской Германии.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин напомнил о значимости уважительного и заботливого отношения к ветеранам Великой Отечественной войны. По словам главы государства, чрезвычайно ценно, что должным образом относятся к людям, защищавшим Отечество, не только власти, но и общество.

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