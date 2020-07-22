Скончалась одна из четырёх праведников народов мира в России

https://static.news.ru/photo/a5429374-cb4e-11ea-9733-fa163e074e61_660.jpg Фото: admsur.ru

На 95-м году жизни в городе Сураж на территории Брянской области скончалась Мария Теребилова. Она была одной из четырёх граждан РФ, удостоенных звания «Праведник народов мира», которое присуждается за спасение евреев от немецко-фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны.

Присвоением званий занимается Израильский институт катастрофы и героизма, а имена праведников увековечиваются на мемориальном комплексе истории холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

Как сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса, о смерти Теребиловой стало известно 21 июля.

Она родилась в 1926 году. Во 1942-м Теребилова и её семья спрятали у себя Шхину Долгинова, сбежавшего в день расстрела, и, рискуя жизнью, скрывали его во время всего периода оккупации Суражского района. Родителям россиянки (посмертно) и ей самой Израильским институтом памяти Яд Вашем было присвоено звание «Праведник народов мира» в 2004 году.

Президент РЕК Юрий Каннер выразил соболезнования родным Теребиловой. По его словам, она и её семья навсегда вошли в героическую историю спасения евреев во время войны. Также Каннер выразил благодарность близким и соседям Теребиловой, благодаря которым она прожила долгую жизнь.

Сегодня в России в живых остаётся лишь трое праведников народов мира. Всего же по всему миру насчитывалось более 250 праведников, чьи имена были связаны с Россией, — приводит ТАСС сообщение от РЕК.

Как писал NEWS.ru, в Самаре на 78-м году жизни умер один из лидеров стачечного движения, бывший советский диссидент марксистского толка Григорий Исаев. Об этом сообщил его товарищ Виктор Котельников.