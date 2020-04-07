СК завёл дело из-за фейка о создании коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/9a5942c2-78de-11ea-a270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала о возбуждении нового уголовного дела о распространении фейковой информации. Причиной стало появление данных о создании коронавируса в российской лаборатории «Вектор».

По версии следствия, один из пользователей Twitter разместил в Сети видеозапись, в которой сообщается, что вирус доставили в Китай и Россию путём взрыва в государственном научном центре, передаёт РИА Новости.

В настоящий момент сотрудники ведомства выясняют личность автора записи.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи башкортостанского управления СК начали искать авторов ролика о побеге руководства из Республиканской клинической больницы, которую закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у нескольких пациентов и врачей. Видео — фейк, уверены в ведомстве.