СК занялся фейком о побеге врачей закрытой на карантин больницы в Уфе

https://static.news.ru/photo/4d73e1b2-78cd-11ea-bafd-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следователи башкортостанского управления СК начали искать авторов ролика о побеге руководства из Республиканской клинической больницы, которую закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у нескольких пациентов и врачей. Видео — фейк, уверены в ведомстве.
Ролик, в котором якобы руководство уфимской больницы сбегает через окно медучреждения, распространялся в соцсетях. Представитель СК отметила, что утверждения авторов видео опровергли врачи, а следователи посчитали опубликованные данные недостоверными.
Незамедлительно организована процессуальная проверка, в рамках которой следствие выяснит обстоятельства видеосъёмки, установит лиц, распространивших несоответствующие действительности сведения, и даст правовую оценку их действиям, — цитирует ТАСС заявление республиканского СУ СК.
По информации издания, под карантин в Уфе попали около 1,2 тысячи пациентов и сотрудников больницы.
Как писал NEWS.ru, к 7 апреля коронавирус поразил около 7,5 тысячи россиян. Объявленные с 28 марта нерабочие дни и режим самоизоляции продлятся как минимум до конца апреля.