СК занялся фейком о побеге врачей закрытой на карантин больницы в Уфе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антисептик, защищающий от коронавируса, можно приготовить в домашних условиях. Об этом сообщает МЧС России со ссылкой на рекомендации ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения предложила два рецепта для изготовления литра антибактериального средства. Согласно первому, необходимо взять 830 мл этанола концентрацией 99%, 40 мл перекиси водорода, 15 мл глицерина, а также 115...