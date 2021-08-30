СК возбуждал дела сразу лишь по каждому четвёртому сообщению о пытках

С 2000 года Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела по 77% сообщениям о пытках после первичной проверки. Никогда не возбуждаются дела в 51% случаев. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на доклад Комитета против пыток.

Иногда дело возбуждают сразу — в 23% случаев. Обычно когда насилие закончилось смертью или тяжким вредом здоровью, когда оно было массовым или вызвало реакцию общественности. Но правозащитники считают, что и тогда эффективное расследование не гарантировано.

В случае, если уголовное дело по жалобе на пытки будет возбуждено, до этого следователи в среднем шесть раз отказывают в его возбуждении, — заявили авторы доклада.

Среди осуждённых за пытки силовиков 43% получили условный срок. Половина из осуждённых на реальный получили менее 3,5 лет. Самый мягкий — полтора года, за пытки невиновного в течение суток. Самый строгий — 14 лет, за убийство в вытрезвителе.

Средняя компенсация жертвам пыток 146,8 тыс. рублей. Единой практики назначения сумм нет, за одинаковые последствия жертвы могут получить компенсации с разницей в 20 раз.

Комитет против пыток указывает, что в России нет полной статистики по этим преступлениям.

Ранее о том, как его пытали, рассказал фигурант дела «Сети» (признана российскими властями запрещённой террористической организацией).