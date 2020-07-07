СК нашёл в действиях калининградских врачей признаки убийства младенца

https://static.news.ru/photo/42f57bc0-c052-11ea-90cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В действиях калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой обнаружены признаки убийства новорождённого, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщил глава СК в интервью «Российской газете», к выводу о том, что инцидент был умышленным убийством, следствие пришло по совокупности доказательств. В частности, об этом говорят заключения комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз. Кроме того на это указывают показания свидетелей.

Исходя из их выводов и других доказательств следует, что Сушкевич по указанию Белой ввела смертельную дозу сульфата магния, в результате чего наступила смерть ребёнка, — заявил Бастрыкин.

Он добавил, что применение магнезии было абсолютно противопоказано ребенку, и врачи об этом знали. Затем, согласно данным следствия, в историю родов обвиняемые внесли заведомо ложные сведения о том, что имел место факт гибели плода при родах. Бастрыкин подчеркнул, что у него нет сомнений в объективности проведённых экспертиз.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил её под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и врач-неонатолог Элина Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. Сушевич внесла в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребёнок родился мёртвым, чтобы избежать ответственности.

Ранее News.ru сообщал, что Калининградский областной суд изменил меру пресечения бывшей главе роддома Елене Белой, которую подозревают в причастности к смерти младенца. Из СИЗО она была направлена под домашний арест.