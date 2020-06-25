СК попросил заочно арестовать журналиста Муждабаева за призывы к терроризму

https://static.news.ru/photo/5d582eae-b788-11ea-b68b-fa163e074e61_660.jpg Айдер Муждабаев Фото: Айдер Муждабаев/facebook.com

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать заочно объявленного в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, обвиняемого в призывах к терроризму.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого Муждабаева, — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что гражданину РФ Айдеру Муждабаеву заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, совершённых с использованием Интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как писал NEWS.ru, следствие установило, что Муждабаев выложил на своей странице в Facebook сообщения, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату граждан РФ на территории Украины. Россиян предлагалось обменять на осуждённого в Ростове-на-Дону за террористические преступления гражданина Украины Олега Сенцова. Муждабаев был объявлен в международный розыск.

Журналист начинал свою карьеру в Тамбове, в 1998 году перешёл на работу в «Московский комсомолец», с 2008 года занимал должность замглавного редактора. В 2015 году Муждабаев переехал жить на Украину, где стал работать заместителем директора украинского телеканала ATR. В декабре 2019 года он предложил воссоздать Великое княжество Литовское, в которое должны войти Польша, Украина, Крым, а также Смоленская область и город Можайск. Журналист напомнил, что в XV веке литовские границы проходили рядом с Москвой.