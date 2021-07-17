СК повторно запросил дело о ДТП с двумя погибшими детьми в Москве

Читайте нас в Google Новости

Следователи повторно запросили из полиции материалы дела о ДТП на улице Авиаторов в Москве, в котором погибли двое детей. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, пишет РИА Новости.

По словам Ивановой, решение о повторной передаче дела было принято , учитывая широкий общественный резонанс происшествия.

Ранее Никулинский районный суд Москвы отправил 18-летнюю Валерию Башкирову под домашний арест. Девушке предъявили обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека».

Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДТП заявила, что в момент ДТП «сидела в телефоне». Двое из троих сбитых детей скончались от полученных травм.

Как заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн, он собирается обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест Башкировой.