Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

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Переменная облачность без существенных осадков ожидается в столичном регионе 24 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, во вторник на погоду окажет влияние небольшой гребень антициклона.

В Москве плюс 24-26, по области плюс 22-25, — уточнил он.

Синоптик добавил, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, что чуть ниже нормы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца августа на всей территории страны ожидается температура выше климатической нормы.