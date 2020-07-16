Синоптики рассказали, когда жара вернётся в Россию

https://static.news.ru/photo/e62268a0-c767-11ea-a0a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жара вернётся в Россию во второй половине лета, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что погода ожидается тёплой, но изменчивой.

Специалист напомнил, что начало июля в РФ отметилось превышением климатической нормы на 3,5 градуса по Цельсию. Но 15 июля Москву накрыл арктический циклон, вызвавший похолодание и проливные дожди, рассказал учёный в эфире НСН.

Температура держится в пределах 15-18 градусов. Я бы сказал, что сейчас Москва находится в летнем режиме, но в Нарьян-Марском исполнении. То есть такое лето должно быть где-нибудь в Заполярье, — уверен Вильфанд.

16 и 17 июля погода в мегаполисе останется прохладной — около 20 градусов тепла. К 18-19 июля ожидается потепление до 23-24 градусов, что соответствует климатической норме. Однако 22 июля в город снова придёт похолодание.

Метеоролог подчеркнул, что граждан РФ ждёт продолжительный бархатный сезон на морских курортах, а температура воды южных морей прогреется до 25–26 градусов и не остынет до начала октября. Специалист допустил, что 2020-й, несмотря на неоднородность, может стать самым тёплым за всю историю наблюдений. Лидерство пока принадлежит 2016-му.

Как ранее сообщал NEWS.ru, группа учёных-климатологов из России, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии и Нидерландов заявила, что установившаяся в 2020 году аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без изменения климата, вызванного деятельностью человека.

В ходе исследования специалисты изучили изменения средних температур в Сибири, происходившие с января по июнь, а также аномально жаркую погоду 20 июня в якутском городе Верхоянск.