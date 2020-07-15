Климатологи: аномальная жара в Сибири могла произойти из-за людей

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Группа учёных-климатологов из России, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии и Нидерландов заявила, что установившаяся в текущем году аномальная жара в Сибири была бы практически невозможна без изменения климата, вызванного деятельностью человека.

В ходе исследования специалисты изучили изменения средних температур в Сибири, происходившие с января по июнь 2020 года, а также аномально жаркую погоду 20 июня в якутском городе Верхоянск.

В обоих случаях мы обнаружили, что такие события были бы практически невозможными без изменения климата, вызванного деятельностью человека, — подчеркнули учёные.

По их словам, итоги работы «с высокой степенью вероятности» продемонстрировали, что антропогенное изменение климата увеличило вероятность длительного периода аномальной жары за проанализированный период «как минимум в 600 раз». Подобные затяжные повышения температуры воздуха, даже в условиях изменения климата, является очень редким явлением, которое происходит приблизительно раз в 130 лет.

Климатологи отметили, что средний показатель температуры в Сибири был бы ниже на два градуса, если бы жара пришла в 1900 году, а не в 2020-м. Согласно прогнозам, к 2050 году в регионе средняя температура вырастет на 2,5 градуса по сравнению с 1900 годом, однако может увеличиться и на семь градусов, передаёт World Weather Attribution.

Как писал NEWS.ru, 20 июня температура воздуха в российском Верхоянске достигла 38 градусов выше нуля по Цельсию. Город расположен даже севернее Фэрбанска. Население составляет около 1000 человек. Город считают самым холодным в мире. Здесь зафиксировали рекордную разницу температур на Земле: в течение года перепад может составлять свыше 100 градусов по Цельсию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему в России за последние годы существенно увеличилось количество погодных катаклизмов — аномальная жара, засуха, ливни и даже смерчи.