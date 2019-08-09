https://static.news.ru/photo/82b74e20-bb42-11e9-8bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Летняя погода в столицу вернётся уже в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в этот день в Москве будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха составит 20 градусов тепла. Это считается нормой, отметил синоптик.

При этом Тишковец пообещал, что дожди в субботу, 10 августа, закончатся уже ко второй половине дня.

Температура ожидается плюс 16–18. Кратковременный дождь будет идти часов до 14–15, ветер 5–10 метров в секунду, — сказал он.

Что касается осадков, то 10 августа их может выпасть не более пяти миллиметров. За прошедшую ночь выпало не более миллиметра, пояснил Тишковец. Он также отметил, что и атмосферное давление вернётся в норму и достигнет отметки в 745 миллиметров ртутного столба.

Многочисленные прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС о надвигающейся на Московский регион стихии с сильным ливнем, грозой и порывами ветра до 22 метров в секунду не оправдались, что вызвало разочарование среди пользователей Сети, писал News.ru.