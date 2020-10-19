Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Облачная погода с высокой влажностью и порывистым ветром ожидается в столице 20 октября. Такие условия создадут ощущение минусовой температуры.
Согласно данным синоптиков, влияние на погоду окажет североатлантический циклон, в который проникнут кучевые облака, скоротечные ливни и холодный арктический воздух. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы.
По всей видимости, выпадет первый в текущем сезоне снег, — говорится в сообщении портала «Метеовести».
Москвичей ждёт облачная с прояснениями погода и кратковременный мокрый снег. Столбики термометров покажут до 3-5 градусов тепла. В Подмосковье ожидается до плюс 1-6 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Атмосферное давление повышенное — 750 мм ртутного столба. Метеозависимым людям синоптики рекомендуют внимательно следить за своим самочувствием,
Ранее NEWS.ru писал, что потепление наступит в центральных регионах европейской части России в конце недели. Температура будет на 5–7 градусов выше среднестатистической для третьей декады октября.