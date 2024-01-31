Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице Синоптик Шувалов: до конца недели в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гололедица и резкое потепление до плюсовых значений ожидаются в Москве 31 января и 1 февраля, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, до конца недели существенных осадков не ожидается. 2 февраля в столице прогнозируется мокрый снег, добавил метеоролог.

31 января и 1 февраля в Москве температура будет на 5–7 градусов выше нормы. То есть дневная температура будет положительная, в ночные часы ожидаются небольшие заморозки. Это может привести к образованию гололедицы. До пятницы в столице существенных осадков не ожидается. 2 февраля прогнозируется мокрый снег, переходящий в снег. Также в пятницу температура начнет понижаться до минус 6 градусов. Суббота станет самым холодным днем на неделе, — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в пятницу, 2 февраля, также возможны сильные порыва ветра. По его словам, порывы могут достигать 12–14 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в Центральную Россию придет оттепель. По его словам, этот период продлится вплоть до четверга, 1 февраля. Предполагается, что температура воздуха в Москве поднимется до +3 градусов, что соответствует климатической норме второй половины марта.