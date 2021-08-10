Синоптики спрогнозировали, когда в горящую Якутию придёт циклон

В горящие районы Якутии в начале следующей недели придут дожди, а с 21 августа станет прохладнее, чем обычно. Об этом сообщает Центр погоды ФОБОС.

Горят леса в Якутии по причине аномальной погоды: на востоке региона продолжается жара и засуха, в понедельник фиксировались рекорды температуры выше +30 °C. Спасительный циклон сосредоточится над западной частью региона и будет перемещаться на восток, отмечают специалисты.

Пока ливни окажутся сконцентрированы над западной половиной региона, местами за сегодняшние сутки может вылиться более половины месячного объёма влаги. Но постепенно волна непогоды будет продвигаться на восток. Ведь антициклон-долгожитель, удерживавший жаркую и сухую погоду, постепенно разрушается, — сообщает ФОБОС.

Лесные пожары в Якутии начались в середине июля. МЧС сообщало, что в республике насчитывают половину от действующих в России пожаров. Их тушат в том числе с помощью авиации.