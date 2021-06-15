Синоптики пообещали москвичам «великую сушь»

https://static.news.ru/photo/e1086182-cdea-11eb-86cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода без осадков ожидается в Москве до середины следующей недели (21-27 июня). Об этом сообщили синоптики центра «Фобос», передаёт АГН «Москва».

Они рассказали , что дожди могут пройти в городе вечером и ночью 15 июня. Уже на следующий день в мегаполис придёт мощный антициклон с запада.

В столицу придет великая сушь. <...> Усилит тенденции мощная волна тепла, — подчеркнули синоптики.

По их данным, 16-17 июня будут относительно прохладными — температура сохранится в промежутке 24-27 градусов. Однако уже с 18 июня воздух начнёт прогреваться, а 19-20 июня температура достигнет 28-31 градуса. Подобная погода сохранится и в начале новой недели.

Учитывая, что и ночные температуры будут довольно высоки — плюс 15-18, то вторая половина недели окажется крайне неблагоприятной для метеозависимых людей. Засуха в почве продолжит усиливаться, что существенно повысит опасность возникновения природных пожаров, — добавили эксперты.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какие погодные аномалии ожидаются на территории РФ. Очень тепло для этого времени года будет в ЯНАО, где температура поднимется до 18 градусов выше нуля. Также тепло будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири, но потом в этих регионах резко похолодает.