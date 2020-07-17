Синоптики пообещали москвичам тёплые выходные

В предстоящие выходные дни, 18 и 19 июля, в Москве ожидается потепление, следует из сообщения Гидрометцентра.
По данным синоптиков, воздух в субботу и воскресенье в среднем прогреется до +24 градусов. Тем не менее, не стоит забывать о зонтиках — в эти дни дожди не собираются покидать столицу и Московскую область.
Согласно прогнозу, местами будут наблюдаться кратковременные осадки, а также туман и гроза. Ветер не превысит 10-17 м/c,
Вечером и ночью температура в Москве будет опускаться до +12 градусов.
Давление составит 747-749 мм ртутного столба.
Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана.
Так, предупреждение в столице действует с 22:00 17 июля до 06:00 следующего дня, в Подмосковье — с 22:00 17 июля и до 08:00 следующего дня.
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