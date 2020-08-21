Синоптики пообещали москвичам хорошую погоду в субботу

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Летняя погода без дождей ожидается в столичном регионе в субботу, 22 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, днём воздух в столице прогреется до +23...+25 градусов, в Подмосковье будет ещё теплее, +25...+26 градусов. Осадков не ожидается, несильный ветер будет дуть с севера со скоростью 3-8 м/с, передаёт РИА Новости.

Сегодня в столице продолжит господствовать антициклон. Переменная облачность, без осадков, плюс +23...+25 в центре города, и +25...+26 градусов — в Подмосковье, — сказал синоптик.

Атмосферное давление чуть выше нормы — 751 миллиметр ртутного столба.

Самым холодным за всю историю наблюдений 22 августа в Москве выдалось в 1976 году, тогда столбики термометров показали +4,6 градусов, а в 1972 году дневная температура составила +34 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, осенью 2020 года россиян ждёт температура около и выше нормы. При этом детальный прогноз пока сделать практически невозможно. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ожидается, что количество осадков будет около нормы или дефицитным.