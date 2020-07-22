Синоптики назвали причину тропических ливней в России

https://static.news.ru/photo/4d790e5a-cbe6-11ea-9917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тропические осадки пришли в российские регионы из-за вторжения прохладного и влажного атлантического воздуха, рассказали в Центре погоды «Фобос».

Синоптики уточнили, что в среду, 22 июля, фронтальная волна, развившаяся ранее в системе холодного фронта, пойдёт на север и вольётся в основную циркуляцию вихря, после чего на юге страны погода нормализуется, а на Южном Урале пройдут экстремальные ливни. В их эпицентре окажутся Оренбургская область и Башкирия, передаёт РИА Новости.

В Приуралье ожидаются дожди и снижение температуры, к 23 июля похолодает до плюс 20 градусов, что ниже нормы почти на 6 градусов, а на юг России вернётся жара. Так, в Краснодаре 22 июля температура поднимется до 31–32 градусов, а к выходным воздух прогреется до 35 градусов.

Как писал NEWS.ru ранее, заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина объяснила, с чем связаны дождливые недели и похолодание в России. Как сообщила синоптик, в центре и над северо-западом европейской части России будут доминировать циклоны.