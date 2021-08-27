Синоптик спрогнозировал невероятно тёплую морскую воду на курортах Кубани

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в последние дни лета морская вода на курортах Кубани прогреется до 27 градусов. Этому будет способствовать горячий воздух, который будет поступать из Средиземноморья и Южной Европы, сообщает ТАСС.

Особенно высокие для этого времени года температуры будут наблюдаться в Новороссийске, Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсе, где вода в Чёрном море прогреется до 26,5–28 градусов.

В ближайшие дни над территориями Юга России установится так называемый юго-западный ведущий поток, благодаря которому в южные регионы будет поступать хорошо прогретый воздух из Средиземноморья, Южной Европы и Северной Африки. Повышение температуры воздуха и, соответственно, морской воды будет обусловлено этим процессом, — рассказал синоптик.

У берегов Крыма морская вода будет прохладней и составит всего 24–26 градусов, но это тоже хорошее значение для конца августа, и создаст благоприятные условия для отдыха туристов.

На Юге России в последние дни уходящего лета будет сухо и солнечно. Самая жаркая погода в предстоящие выходные будет в Краснодаре, где воздух прогреется до 34–35 градусов 28 августа и до 36–37 градусов 29 августа. В Сочи будет немного прохладнее — 30–31 градус тепла.

Ранее Гидрометцентр России экстренно предупредил о скорых заморозках в некоторых регионах страны. В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях с 28 по 30 августа прогнозируются заморозки до двух градусов.