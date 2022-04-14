Синоптик сообщила о возвращении в Москву пасмурной погоды

Пришедшая в четверг, 14 апреля, солнечная погода продержится в Москве только один день, уже в пятницу в город придёт пасмурная погода и пройдёт дождь, рассказала «Москве 24» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, до середины следующей недели в столице будет преобладать облачность.

К сожалению, только четверг будет таким солнечным. Уже в пятницу днём ожидается облачная погода с прояснениями, и к вечеру начнётся дождь. Сегодня надо воспользоваться тёплой солнечной погодой без осадков. Только один день, в четверг, её будет определять гребень антициклона. Последующие дни власть над погодой вновь вернётся к пасмурным циклонам, — рассказала специалист.

До середины следующей недели атмосфера будет неустойчивой, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днём составит не более +10 градусов, отметила Позднякова.

По её словам, солнце вернётся в Москву только к концу следующей недели. На Пасху, 24 апреля, ожидается более солнечная погода и без осадков. В следующую субботу и воскресенье воздух днём прогреется до +15 градусов. Однако дожди будут до конца апреля. Преобладающая дневная температура до конца месяца будет на отметке плюс 10–15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая ещё можно ожидать заморозки. Это характерно для российской столицы. В Москве уже чётко видна тенденция к весеннему потеплению, отмечает метеоролог, однако это не исключает похолоданий.