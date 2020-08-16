Синоптик сообщил о дожде в Москве 17 августа

https://static.news.ru/photo/ac8a6bd6-e04b-11ea-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что 17 августа после обеда в Москве при переменной облачности возможен кратковременный дождь. Осадки ожидаются на юге и юго-западе столичного региона.

Столбик термометра поднимется до 21–23 градусов тепла в столице, и до 24 градусов — по области, сообщает РИА Новости.

Синенков добавил, что ветер в этот день будет северо-западным, порывистым. Его скорость составит 4–9 м/сек. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст., немного повысится, но это ниже нормы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о возвращении летней погоды в центр европейской территории России. По его словам, до 19 августа дневная температура будет выше 20 градусов, а во второй половине наступившей недели она поднимется до 24–26 градусов, а в отдельные дни и до 28 градусов.