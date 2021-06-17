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Синоптик рассказал об аномальном похолодании в регионах РФ

04:42, 18 июня 2021
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании в отдельных регионах России. Это Свердловская и Челябинская области, а также юг Западной Сибири, сообщает ТАСС.

Понижение температуры произойдёт на Волге, на Урале, а после и в Западной Сибири: с 19 июня она будет ниже нормы на 4–6 градусов. Похолодание ожидается в Свердловской, Челябинской, Омской областях. С 20 числа температура опустится ниже нормы и в Новосибирской области.

Продлится похолодание по 22 число включительно. В Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Томске ночная температура будет опускаться до 7–10 градусов тепла, днём подниматься только до 16–18 градусов выше нуля.

Как сообщалось ранее, потепление в Центральном федеральном округе начнётся с воскресенья, 13 июня. По словам синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха повысится на один-два градуса и снизится количество осадков.

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