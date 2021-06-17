Синоптик рассказал об аномальном похолодании в регионах РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании в отдельных регионах России. Это Свердловская и Челябинская области, а также юг Западной Сибири, сообщает ТАСС.
Понижение температуры
Продлится похолодание по 22 число включительно. В Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Томске ночная температура будет опускаться до 7–10 градусов тепла, днём подниматься только до 16–18 градусов выше нуля.
Как сообщалось ранее, потепление в Центральном федеральном округе начнётся с воскресенья, 13 июня. По словам синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха повысится на один-два градуса и снизится количество осадков.