Синоптик рассказал о резкой перемене погоды 6 сентября Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резкой перемене погоды 6 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

6 сентября в Москве станет началом перемен в погоде, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам во второй половине дня москвичей ожидает резкое понижение температуры, также на северо-востоке столицы возможны дожди.

В среду ожидаются перемены в погоде. В первой половине сохранятся теплые атлантические воздушные массы, из-за чего температура может вырасти до 22 градусов тепла. Но уже во второй половине дня холодный фронт с севера настигнет Москву и область, на северо-востоке столицы возможны кратковременные дожди, но они будут не сильные. Также ожидается усиление северо-западного ветра, к вечеру температура пойдет на спад. В ночные часы термометр опустится уже до 11 градусов тепла, – рассказал Шувалов.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что скорое потепление ожидается в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Смоленске и Твери. Во всех других регионах России бабье лето пока не наступит. Он также пообещал хорошую солнечная погоду Приморью. Там воздух прогреется до 20–25 градусов. При этом в Поволжье, Кировской области и в Татарстане наступает «женская осень».

Ранее синоптики центра «Фобос» сообщили, что метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября, после чего похолодает и наступит осень. При этом сентябрь прогнозируется на два градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков.