Синоптик рассказал о погоде в России на 1 сентября

С 1 сентября в центральной части России сохранится тёплая погода, а после этого придёт холодный воздух из Скандинавии. Об этом рассказал метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URA.RU.

Сейчас в средней полосе России хорошие +20–25 градусов, без осадков, тёплая погода. Но здесь она продержится до 31, а местами до 1 сентября, затем с северо-запада к нам вторгнется воздух со Скандинавии с дождями, — рассказал синоптик.

В Москве утром 1 сентября будет 15 градусов тепла. Днём температура повысится до 20–25 градусов. В Москве температура воздуха в этот день будет выше климатической нормы на 2–3 градуса и составит 22–24 градуса тепла.

Похолодание на европейской территории страны приведёт к тому, что на Урале окажется теплее.

Эти два процесса будут взаимосвязаны: похолодание на европейской территории России приведёт к тому, что тёплый воздух начнёт вытесняться на Урал, там потеплеет. Будем надеется, до 22 градусов, — рассказал Шувалов.

В Сибири к 1 сентября установится прохладная погода. Она будет примерно на 2–3 градуса ниже нормы. В Забайкалье ожидается хорошая погода без осадков, до 25 градусов тепла. На юге европейской территории России ожидается очень жаркая погода.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в последние дни лета морская вода на курортах Кубани прогреется до 27 градусов. Этому будет способствовать горячий воздух, который будет поступать из Средиземноморья и Южной Европы.