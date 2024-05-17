Синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в выходные дни Синоптик Шувалов заявил о потеплении в Москве в выходные дни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве воздух к выходным прогреется до 22 градусов тепла, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, осадков и сильного ветра в столице также не прогнозируется. Следующее похолодание ожидается к концу следующей недели, добавил метеоролог.

В выходные дни в Москве установится теплая погода, температура воздуха составит 18–22 градуса тепла. По области может быть немного прохладнее, около 15 градусов тепла днем. Осадков не ожидается, так как на смену выступает новый антициклон. Такое чередование антициклонов после кратковременных дождей, скорее всего, будет проходить до конца мая. Следующий антициклон сменится примерно 22-23 мая. До этого москвичей ждут хорошие, погожие дни без дождей и сильного ветра. Давление будет высокое, и похолоданий не прогнозируется, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в воскресенье, 19 мая, ожидается до 9 градусов тепла и экстремальный геомагнитный шторм. По его словам, порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду. Он подчеркнул, что рост атмосферного давления ожидается слабый, оно составит 751 миллиметр ртутного столба.