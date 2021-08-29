Синоптик предупредил россиян о резкой смене летней погоды на осеннюю

В ближайшие дни в центральной части России летняя погода резко сменится осенней. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже 2 сентября ожидаются холодные дожди и промозглый ветер. Их принесёт арктический атмосферный фронт.

Специалист отметил, что в дневное время температура воздуха будет составлять от 7 °С до 12 °С. Это на 5–7 °С ниже сентябрьской климатической нормы. Такая погода более характерна для октября. По ночам температура будет опускаться до плюс 3–8 °С.

Синоптик добавил, что в отдельных районах Северо-Западного федерального округа в первую неделю сентября может похолодать до нуля градусов.

Это значит, [что] вперемешку с дождём кое-где начнёт пробиваться и первый мокрый снег, — сказал метеоролог.

Он уточнил, что такая погода возможна в Архангельской и Мурманской областях, Карелии, Коми, на севере Пермской и Свердловской областей. Не исключён первый снег и в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях. Впрочем, по словам синоптика, он будет таять, не долетая до земли.

Кроме того, в северо-восточной части страны будет очень ветрено. В порывах скорость будет составлять от 17 до 22 метров в секунду.

Ранее метеоролог и руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что тёплая погода в средней полосе России продержится до конца августа и местами сохранится 1 сентября. В Москве первый день календарной осени также будет тёплым — температура составит +22–24 градуса, что на два-три градуса выше климатической нормы.