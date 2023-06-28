Синоптик предупредил о засушливом июле Синоптик Тишковец: июль в Центральной России ожидается жарким и засушливым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июле средняя температура воздуха в Центральной России будет выше типичных для этого месяца показателей. Он в интервью радио Sputnik предположил, что середина лета окажется солнечной.

Температурный режим будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. Норма сейчас для Центральной России в среднем 10–15 градусов ночью и 22–27 градусов в дневные часы. Исходя из такого сценария, думаю, что июль будет солнечным, — рассказал синоптик.

Он допустил, что обилие солнечного света будет сочетаться с нехваткой влаги. В июле в Центральной России едва ли выпадет половина дождей от нормы, предупредил Тишковец. По его словам, столь засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет.

Синоптик считает, что июльская погода порадует отдыхающих. При этом из-за жары повысится пожарная опасность в лесах, заключил Тишковец.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что слишком холодная вода в жару может спровоцировать простуду, поэтому лучше, чтобы она была комнатной температуры. Эксперт добавила, что ледяная вода также может вызвать спазм сосудов. По ее словам, употребление холодного напитка ухудшает кровоснабжение слизистых, из-за чего иммунная система может быть ослаблена.