Синоптик предупредил о возвращении аномальной жары в Москву 11 июня

https://static.news.ru/photo/7d32412c-c243-11ea-b405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в ближайшие выходные снова поднимется выше климатических норм, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В выходные в столице будет около 27-29 градусов тепла, в Подмосковье воздух может прогреться до 30 градусов, предупредил синоптик.

Температура будет выше нормы на 3-4 градуса. В общем вновь возращение жаркой погоды, — сказал Вильфанд.

Июльские ночи в московском регионе тоже будут тёплыми, как на юге, но в этот раз жаркий период будет недолгим, к четвергу, 16 июля, в Москве станет прохладнее. В понедельник и вторник, 13-14 июля, температура будет колебаться в пределах 22-29 градусов, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о том, что спустя несколько дней на юге европейской части России завершится период изнуряющей жары.