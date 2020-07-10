Синоптик предупредил о возвращении аномальной жары в Москву 11 июня

Температура воздуха в ближайшие выходные снова поднимется выше климатических норм, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В выходные в столице будет около 27-29 градусов тепла, в Подмосковье воздух может прогреться до 30 градусов, предупредил синоптик.
Температура будет выше нормы на 3-4 градуса. В общем вновь возращение жаркой погоды, — сказал Вильфанд.
Июльские ночи в московском регионе тоже будут тёплыми, как на юге, но в этот раз жаркий период будет недолгим, к четвергу, 16 июля, в Москве станет прохладнее. В понедельник и вторник, 13-14 июля, температура будет колебаться в пределах 22-29 градусов,
Как писал NEWS.ru ранее, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о том, что спустя несколько дней на юге европейской части России завершится период изнуряющей жары.
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