Синоптик предрекла москвичам рекордное потепление в выходные Синоптик Макарова заявила о рекордном потеплении до плюс 17 в Москве в выходные

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В выходные дни в Москве, как и в центре Европейской России, ожидается повышение температуры, а 31 марта потеплеет на уровне рекорда — до 17 градусов, рассказала NEWS.ru ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, ожидается переменная облачность, в субботу, 30 марта, пройдут небольшие дожди.

Юго-западные воздушные потоки приносят теплые воздушные массы из Средиземноморья. Днем в субботу в Москве 11–13 градусов тепла, по области — 9–14. В воскресенье потеплеет до 15–17 градусов — это на уровне рекорда. Максимальная температура для 31 марта за всю историю наблюдений в Москве была установлена в 2007 году и составляет 17,2 градуса. Ночные температуры прогнозируются без отрицательных значений, — сказала Макарова.

Метеоролог добавила, что в других городах столичного региона и юго-западной части ЦФО в воскресенье температура также будет на уровне абсолютных максимумов. На юге ЦФО возможно потепление до плюс 21. Макарова отметила, что в Санкт-Петербурге предстоящие выходные будут теплыми. В субботу прогнозируется около плюс 7, в воскресенье — плюс 11, осадков не ожидается.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в первой декаде апреля в Москве ожидаются резкие перепады температуры. Он подчеркнул, что в начале месяца столбики термометров покажут 12–17 градусов тепла. Плюсовая температура будет сохраняться и по ночам, но при этом могут идти небольшие дожди.