Синоптик пообещал москвичам роскошную погоду до конца недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До конца рабочей недели в Москве ожидается роскошная и по-настоящему весенняя погода, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в столице будет солнечно и без осадков, а воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Роскошная погода без осадков ожидается в Москве в ближайшие дни. Температура до пятницы включительно составит 3–6 градусов тепла в дневные часы. Будет много солнца, но по-прежнему сохранится высокое давление. Убывать давление будет постепенно, очень медленно. Ночью еще ожидаются морозы. Температура воздуха составит минус 2–4 градуса, из-за чего по утрам будет образовываться гололедица. Суббота, 16 марта, станет самым теплым днем на неделе. Не исключено, что столбики термометров повысятся до 9–10 градусов тепла, — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в воскресенье, 17 марта, возможны небольшие изменения погоды из-за отступающего на восток антициклона. В этот день, по его данным, прогнозируется облачность и небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на Волге ожидается очень сильное понижение температуры, после чего столбики термометров резко устремятся к нулю. По его словам, погодная аномалия затронет Кировскую, Нижегородскую, Самарскую области, а также Татарстан.