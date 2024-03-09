Россиян предупредили об аномальной погоде в ряде регионов Синоптик Вильфанд предупредил о сильном понижении температуры на Волге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Волге ожидается очень сильное понижение температуры, после чего столбики термометров резко устремятся к нулю, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT. По его словам, погодная аномалия затронет Кировскую, Нижегородскую, Самарскую области, а также Татарстан. Такие резкие колебания температуры приведут к гололеду, осадкам в виде мокрого снега и быстрому таянию снежного покрова.

В Нижегородской области уже послезавтра температура будет −20 градусов, в Кировской — минус 23 градуса. А затем, начиная со среды, — повышение температуры до нулевой отметки, — рассказал Вильфанд.

Как ранее рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, в начале следующей недели ожидается очень холодная погода на всей территории России. Затем в Москве и других регионах центральной части страны начнется небольшое потепление, а Сибирь останется во власти морозов.

В частности, в центральной части Европейской России, в том числе в Московском регионе, в начале предстоящей семидневки ожидается минус 1–5 градусов в дневные часы, а на востоке ЦФО, в Поволжье и Европейском Приуралье — до минус 10–15. При этом холоднее всего будет в северных районах — от Ямала до Якутии и Чукотки, отметил Ильин. Там даже в дневные часы температуры будут существенно ниже минус 20 градусов.